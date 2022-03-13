Губернатор области Максим Козицкий рассказал подробности бомбардировки полигона подо Львовом. По предварительным данным, было выпущено более 30 ракет. Часть было сбито системой ПВО. Об этом он заявил на брифинге с журналистами. Видео брифинга публикует Telegram-канал "Политика страны".

По данным губернатора, ракеты были выпущены с самолетов. В результате обстрела Яворовского военного полигона 9 человек погибли, 57 – ранены, они уже находятся в больнице. Сейчас ГСЧС тушат пожар на месте обстрела.

Кроме того, на брифинге губернатор еще раз попросил жителей не публиковать разрушения до того, пока их не опубликуют официальные власти, так как это может быть предметом аналитики для врага.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил бомбардировку с самолета и добавил, что самолеты, обстреливавшие Яворовский военный полигон, вылетели из российского Саратова в акваторию Черного моря и оттуда произвели ракетные удары.

После атаки на Яворовский полигон министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

"Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы... Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры,чтобы остановить это. Закройте небо!" - призвал министр.

Глава европейской дипломатии Боррель как раз сегодня в очередной раз рассказал, почему НАТО не собирается закрывать небо над Украиной. Как заявил он в интервью газете "El periodico", создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к началу Третьей мировой войны. "Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее", - сказал глава дипломатии ЕС.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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