В ночь на воскресенье, 13 марта, российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Информируем! Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Позже пользователи соцсетей опубликовали фото с места удара по полигону.

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