Представители Китая согласны предоставить России военную помощь, которую Москва запрашивала днем ранее.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на телеграмму, разосланную дипломатическим союзникам США в Европе и Азии.

В документе указано, что власти КНР готовы оказать "техническую поддержку" России, которую Москва может использовать в войне против Украины. Телеграмма не уточняет, когда именно эту помощь предоставят.

Кроме того, сегодня, 14 марта, советники президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина встретились в Риме, чтобы обсудить возможную военную поддержку России со стороны КНР. В ходе саммита представитель Пекина уверил, что Китай намерен урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Напомним, МИД КНР назвал дезинформацией сообщения о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для войны в Украине. В РФ также опровергают это.

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