Спикер Кремля Дмитрий Песков раскритиковал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что смерть Путина может остановить войну. Пресс-секретарь президента РФ высказал сомнения в профпригодности министра иностранных дел Украины.

Также Песков сделал несколько других заявлений относительно Украины:

1. Минобороны РФ может взять под контроль крупные населенные пункты Украины.

"В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах", - сказал Песков.

"Вместе с тем министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - сказал Песков (отметим, что российская армия совместно с "ДНР" и так уже "ставит под контроль" окружённые населённые пункты - Волноваха и Мариуполь тому пример; при этом с безопасностью мирного населения там все очень плохо).

2. Сроки окончания "специальной операции" РФ в Украине не озвучиваются. Но все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы.

3. Россия располагает потенциалом для проведения "операции" в Украине, с просьбами о содействии к другим странам (ранее говорилось, что РФ попросила техническую помощь у Китая - Ред.) не обращалась.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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