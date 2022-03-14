Почти 400 танков, 1250 бронированных машин и три корабля. ВСУ назвали потери российских оккупантов на войне
Генштаб ВСУ обновил данные о боевых потерях российских оккупантов за 18 дней войны по состоянию на утро 14 марта.
- личный состав ‒ свыше 12 000 человек
- танки ‒ 389 ед
- боевые бронированные машины ‒ 1249 ед
- артиллерийские системы – 150 ед
- РСЗО - 64 ед
- средства ПВО ‒ 34 ед
- самолеты – 77 ед,
- вертолеты – 90 ед
- автомобильная техника ‒ 617 ед
- корабли ‒ 3 ед
- цистерны с ГСМ ‒ 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8
В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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