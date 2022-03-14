Генштаб ВСУ обновил данные о боевых потерях российских оккупантов за 18 дней войны по состоянию на утро 14 марта.

личный состав ‒ свыше 12 000 человек

танки ‒ 389 ед

боевые бронированные машины ‒ 1249 ед

артиллерийские системы – 150 ед

РСЗО - 64 ед

средства ПВО ‒ 34 ед

самолеты – 77 ед,

вертолеты – 90 ед

автомобильная техника ‒ 617 ед

корабли ‒ 3 ед

цистерны с ГСМ ‒ 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8

В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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