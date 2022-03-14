Генштаб ВСУ обновил данные о боевых потерях российских оккупантов за 18 дней войны по состоянию на  утро 14 марта.

  • личный состав ‒ свыше 12 000 человек
  • танки ‒ 389 ед
  • боевые бронированные машины ‒ 1249 ед
  • артиллерийские системы – 150 ед
  • РСЗО - 64 ед
  • средства ПВО ‒ 34 ед
  • самолеты – 77 ед,
  • вертолеты – 90 ед
  • автомобильная техника ‒ 617 ед
  • корабли ‒ 3 ед
  • цистерны с ГСМ ‒ 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8

В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

  

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