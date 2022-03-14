Утром в понедельник, 14 марта Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку с фронта. За ночь существенных изменений на фронте не произошло.

В Генштабе сообщили, что украинские силы наносили артиллерийские и авиационные удары по российским тылам на захваченных территориях.

Сообщается, что значительных успехов при продвижении вперед войска РФ не имели. По данным Генштаба, основные усилия оккупантов сосредоточены сейчас на укреплении уже занятых рубежей.

По информации украинской разведки, белорусские военные не собираются воевать с Украиной.

О ситуации в Украине и вокруг нее вчера, 13 марта, подробно рассказывала "Страна".

Ранее у Зеленского сообщили, когда и как пройдет четвертый раунд переговоров с Россией.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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