Генштаб ВСУ опубликовал сводку из зоны боевых действий в Украине по итогам 18-го дня противостояния с российскими оккупантами.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях.

В частности, для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах противник формирует и перемещает стратегические резервы в наши границы.

При этом фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от командировок в Украину для участия в боевых действиях, несмотря на обещания относительно предоставления статуса ветерана войны, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада.

Оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права. 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в Умани, Ивано-Франковске, Старичах с применением самолетов стратегической авиации. Также продолжаются пуски ракет "Искандер" с территории Беларуси.

На Волынском направлении вдоль государственной границы Украины ВС Беларуси проводили демонстрационные действия.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. В целях исключения внезапности действий со стороны Вооруженных Сил Украины противник активно ведет разведку.

На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, совершает перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка.

Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

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Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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