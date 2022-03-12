В Генеральном штабе заявили, что войска противника вошли в Мариуполь. Они сейчас на восточных окраинах города. Об этом сообщают в генштабе ВСУ

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", - говорится в сообщении.

Напомним, что в полностью окруженном оккупационными войсками Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация - город уже 13 дней в блокаде, убито более 1,5 тысяч мирных жителей, российские войска не пропускают туда гуманитарные коридоры, но правительство Украины не оставляет попыток провезти помощь и эвакуировать людей.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о сложной ситуации в остальных городах Донецкой области По его словам, украинские войска отошли из Волновахи и сейчас бои идут на окраине.

Глава ОГА также сообщил, что на юге области наступление идет со стороны Запорожской области и со стороны Изюма - Харьковская область. Под ударами населенные пункты Торецк и Авдеевка, сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно