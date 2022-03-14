Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" и член переговорной делегации от Украины, сообщил в комментарии "Стране", что переговоры с Россией состоятся завтра утром по видеосвязи. Они стартуют в 10:30.

"Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры", - сказал Арахамия.

Советник главы Офиса Президента также подтвердил "Стране", что переговоры с российской делегацией начнутся в 10:30 завтра и пройдут дистанционно.

"Да, конечно. Четвёртый раунд. Но только через спецсвязь и дистанционно. Потому что дорога занимает очень длительное время", - отметил Михаил Подоляк.

Напомним, в Кремле также подтвердили, что четвертый раунд переговоров с Украиной пройдет в понедельник. Как сообщил переговорщик украинской делегации и замглавы Офиса президента Михаил Подоляк, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

Также Подоляк сообщил, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться уже в обозримом будущем.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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