Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Да", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, пройдут ли завтрашние переговоры в обозначенном формате.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что следующий раунд переговоров с Россией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы". Он не исключил, что это может быть уже завтра - в понедельник, 14 марта.

Также Подоляк сообщил, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться уже в обозримом будущем.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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