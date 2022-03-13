Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Марка Цукерберга Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram) и другие платформы за активную позицию по помощи Украине в войне с Россией.

"Война - не только военное противостояние на украинской земле. Это еще и ожесточенное сражение в информационном пространстве. Хочу поблагодарить @Meta и ряд других платформ, имеющих активную позицию, которые помогают и стали бок о бок с украинцами", - говорится в микроблоге Владимира Зеленского в Тwitter.

Напомним, в ночь на 14 марта на территории России вслед за Facebook будет заблокирован Instagram. Также мы сообщали, что в России начали блокировать Twitter.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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