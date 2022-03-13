"Мариуполь, который носит имя Богородицы, стал городом, замученным разорительной войной" - Папа Римский
Глава Ватикана отреагировал на трагедию, которую переживает сегодня Мариуполь, который находится в осаде и где идут бои.
Ключевые цитаты воскресной проповеди понтифика приводит его официальный Twitter.
"Город Мариуполь, который носит имя Богородицы, стал городом, замученным разорительной войной, опустошающей Украину.
Для варварства убийства детей и невинных и беззащитных граждан нет никаких стратегических причин: единственное, что нужно сделать, это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, пока города не превратились в кладбища.
С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, умоляющих об окончании войны. Во имя Бога, выслушай вопль страждущих и положи конец бомбежкам и обстрелам!
Я хотел бы еще раз призвать принять многих беженцев, в которых присутствует Христос, и поблагодарить за образовавшуюся огромную сеть солидарности".
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.
Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: