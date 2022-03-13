Глава Ватикана отреагировал на трагедию, которую переживает сегодня Мариуполь, который находится в осаде и где идут бои.

Ключевые цитаты воскресной проповеди понтифика приводит его официальный Twitter.

"Город Мариуполь, который носит имя Богородицы, стал городом, замученным разорительной войной, опустошающей Украину.

Для варварства убийства детей и невинных и беззащитных граждан нет никаких стратегических причин: единственное, что нужно сделать, это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, пока города не превратились в кладбища.

С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, умоляющих об окончании войны. Во имя Бога, выслушай вопль страждущих и положи конец бомбежкам и обстрелам!

Я хотел бы еще раз призвать принять многих беженцев, в которых присутствует Христос, и поблагодарить за образовавшуюся огромную сеть солидарности".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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