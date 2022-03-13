Житель Мариуполя рассказал о жизни города и показал разрушения. Видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

Видео с обстрелянного города сопровождается комментариями местного жителя по поводу происходящего.

"Город Мариуполь, 13 марта, 18-й день войны. Город оккупирован, гуманитарной помощи нет и не будет, эвакуация мирного населения невозможна, люди в бедственном положении. Вода, еда заканчиваются, люди вынуждены вскрывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров - сейчас -7 градусов", - сообщил мужчина на видео.

После этого горожанин показал состояние местного магазина: стекла выбиты, все перевернуто, холодильники с едой пустые: "И так в каждом магазине нашего города", - сообщил оператор.

"Русская техника, русские военные, "ДНРовские" и другие черти не гнушаются авиаударов. Из минометов и "Градов" обстреливается мирное население. Тысячи жертв. В центре города идет мясорубка", - говорит мужчина на видео.

По его словам, "русские сюда пришли под благовидным, как им кажется, предлогом, но посеяли отчаяние, они забрали у нас покой. Город 13 дней без света, тепла, воды, связи. Мир не знает, что творится у нас. Это ужас".

Во время монолога мужчина также зашел в аптеку, где выбиты все стекла, разрушены стенды, а лекарств нет. После этого вышел во двор, где люди грели чайник и варили еду на импровизированной плите из мангала и решетки

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