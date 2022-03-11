Марианна, известная по фото беременная девушка из разбомбленного госпиталя, родила дочь в Мариуполе.

Как сообщает журналистка Ольга Токарюк, с молодой мамой и ребенком все в порядке, но они продолжают находиться в Мариуполе, в доме без отопления под непрекращающимися обстрелами.

Напомним, 9 марта РФ ударила по роддому в Мариуполе, в результате чего пострадали 17 рожениц и членов медперсонала. Погибли три человека, среди них ребенок.

Также мы писали, что Лавров после встречи с Кулебой рассказал, почему РФ разбомбила роддом Мариуполя. По словам главы МИД РФ, "этот роддом был давно захвачен батальоном Азов, откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".