"Сейчас начнётся другая война". Арестович прокомментировал авиаудар по Мариуполю
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович после того, как россияне нанесли авиаудар по роддому Мариуполя, пообещал начать "совсем другую войну".
Об этом он сказал во время видеообращения в среду, 9 марта.
"До удара по роддому в Мариуполе это были ещё цветочки. Сейчас начнётся другая война", - заявил Арестович.
Напомним, сегодня в результате удара российской авиации по Мариуполю было разрушено здание роддома, в результате пострадали роженицы и медицинский персонал.
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