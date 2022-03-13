Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видео, где предупредил о том, что скоро у многих украинцев наступит фаза психологического слома, сопровождаемая падением веры в победу и разочарованием в действиях руководства страны.

Как прогнозирует Арестович, люди могут начать задаваться вопросом почему "бросили Мариуполь" и оставили там на погибель полк "Азов" (Мариуполь сейчас окружен, его штурмует "ДНР" и российская армия, бои идут уже на улицах города).

Арестович советует гнать из головы такие мысли, верить руководству Украины, а из всех возможных прогнозов и трактовок событий - выбирать самые позитивные, чтобы сформировать "мозг победителя", а не "мозг проигравшего".

Он призвал следить за своим состоянием и задаваться вопросом, "А не поплыл ли я?", чтобы не играть на руку врагу.

Напомним, что 13 марта житель Мариуполя обнародовал видео из города. Мариуполь 13 дней без света, тепла, воды, связи. Вода, еда заканчиваются, люди вынуждены вскрывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров, поскольку сейчас морозы до -7.

Также мы писали, что в результате обстрела Яворовского военного полигона возле Львова 9 человек погибли, 57 – ранены. Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил бомбардировку с самолета и добавил, что самолеты, обстреливавшие Яворовский военный полигон, вылетели из Саратова в акваторию Черного моря и оттуда произвели ракетные удары.