В Министерстве экономики Украины посчитали "военную инфляцию". Цены на социально значимые товары в Украине с 28.02 по 04.03 выросли в среднем на 3,1%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Цены 30 социально значимых товаров - от продуктов питания до лекарств и горючего - за период с 28 февраля по 4 марта выросли в среднем в Украине на 3,1%. Больше всего - на 14,1% - подорожал сжиженный газ для автомобилей.

Цена на лук выросла на 9%, на пшено - на 8,1%, на морковь - на 5,9%, импортные жаропонижающие и обезболивающие - на 5,6%, макароны из мягких сортов - на 5,5% и гречневую крупу - на 5,3%.

В то же время этанол подешевел на 4%, молоко - на 2,2%, птица - на 1,8%, говядина - на 1,4%.

По данным ведомства, средний рост цен в Киеве за указанный период составляет 4,5%, во Львове, куда сейчас массово уезжают украинцы их горячих - 7,3%.

Если сравнивать со средними ценами в стране, то в столице цены были выше на 9,2%, а во Львове – на 2,5%.

Украина на период действия военного положения поручила областным военным администрациям обеспечить контроль над установлением розничными продавцами цен на ряд товаров, среди которых, в частности, мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная. В этом списке также свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, сливочное масло, сметана, яйца куриные, подсолнечное масло и сахар кристаллический.

Правительство будет контролировать цену на капусту белокочанную, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель и этанол. А также цены будут контролироваться для отечественного нестероидного противовоспалительного и антибактериального лекарства, бензина А-95, дизтоплива и сжиженного газа.

Ранее мы писали, что по заявлению ООН, на фоне российского вторжения в Украину мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20%. Также "Страна" анализировала, почему в Украине сложно купить медикаменты и что будет с ценами.

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