В Украине — проблема с лекарствами. Напомним: в дни начала войны аптеки были первыми, кто закрыл двери перед покупателями. Выйти на работу и обеспечивать население медикаментами аптекарей призывали Минздрав, мэр Киева Виталий Кличко, местные власти. Но открылись далеко не все. Люди вынуждены часами стоять в очередях, при этом купить нужные препараты можно далеко не всегда. Плюс намечается повышение цен.

"Некоторые аптеки уже повысили цены, есть точки, где препараты продаются без ценников — их устанавливают на ходу. Сейчас многие аптеки начинают массовую переоценку ассортимента, подорожание составит, минимум, 20%",— говорит глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Как такая "переоценка" стыкуется с заявлениями властей о контроле цен на социально значимые товары, в том числе, лекарства, вопрос открытый. В частных беседах аптекари говорят, что продавать медикаменты по старым ценам им невыгодно — товар подорожал в закупке, приходится доплачивать фармацевтам за риски и увеличившуюся нагрузку — иначе люди просто отказываются работать. "Если будет жесткий контроль по ценам, нам проще вообще закрыться",— говорит нам владелец небольшой сети аптек в Киевской области.

Разбирались, почему лекарства дорожают и становятся дефицитом.

Раскупили успокоительные, кровоостанавливающие и капли в нос

С первых дней войны аптечный рынок в Украине дал сбой. Многие аптеки попросту закрылись, поэтому те, кто не успел пополнить запасы лекарств, оказались в достаточно сложной ситуации — купить лекарства было сложнее, чем бензин или хлеб.

Что стало неприятным сюрпризом для людей с хроническим болезнями. К примеру, в Украине возник жесткий дефицит инсулина для больных сахарным диабетом. Да и по другим препаратам ситуация оказалась ненамного лучше. В соцсетях даже появились группы по обмену медикаментами.

На этой волне у любой открытой аптеки тут же выстраивались длинные очереди.

По данным исследования PharmXPlorer/Фармстандарт компании Proxima Research, повышенный спрос привел к значительному увеличению аптечных продаж. К примеру, в первый день войны продажи медикаментов выросли более чем в два раза.

С начала марта фиксируется ежедневный рост продаж в пределах 45-48% (по сравнению со стандартными дневными продажами довоенного времени). При этом в деньгах динамика выше — превышение ежедневных объемов продаж довоенного уровня — в среднем на 60% (в день продается лекарств на 500—600 млн гривен), что свидетельствует о подорожании лекарств.

Эту тенденцию подтверждает и Юрий Чертков.

"В сетевых аптеках цены выросли, но незначительно. Отдельные аптеки у дома повышают ценники по-разному, много препаратов у них вообще без ценников — формируют по ходу",— рассказал рам Чертков. Но вернемся к ценам на лекарства чуть позже.

Пока же выясним, что сейчас вообще можно купить. Многие украинцы, особенно жители больших городов, жалуются, что приходится выстаивать в очередях в аптеки по 3-5 часов, при этом оказывается, что купить нужные препараты можно далеко не всегда.

По данным Proxima Research, наибольшим спросом с начала войны пользовались препараты от давления, противовоспалительные и противопростудные, анальгетики и антибиотики, антисептики, а также успокоительные.

При этом предложение препаратов, в отличие от спроса, с каждым днем снижается. Как рассказала нам глава профильного объединения Фармрада Елена Прудникова, многие оптовые склады оказались в зоне активных боевых действий, в частности, большие базы были под Гостомелем.

Юрий Чертков говорит, что люди скупают все — антибиотики, седативные препараты, антисептики, жгуты и т.д. И по многим наименованиям уже дефицит.

"К примеру, "Валериану" сейчас не найдёшь, но пока есть "Барбовал", в дефиците Аугментин, хотя в наличии есть Азитромицин (антибиотики)",— рассказывает Чертков.

По данным Proxima Research, складские запасы лекарств сокращаются. На 3 марта их оставалось по некоторым группам меньше, чем на 10 дней (то есть, по факту 7 марта — уже только на 6 дней)

Меньше всего запасов психолептических средств, средств для носа (капли в нос), антисептиков и дезинфекторов, кровоостанавливающих препаратов.

По препаратам от кашля и антибиотикам ситуация немного лучше, но ассортимент достаточно узкий.

Как скоро аптекари могут пополнить склады — вопрос открытый, так как дистрибуторы отгружают товар с перебоями.

"Плюс 20% к ценнику"

"Сейчас основное узкое горлышко рынка - недостаточное количество открытых аптек. Есть различные карты работающих торговых точек, но они не спасают — все равно приходится бегать по всему городу в поисках лекарств. На самом деле полноценно функционирующих аптек сейчас очень мало — далеко не все фармацевты хотят работать в условиях военного времени. Поэтому в тех точках, которые все же открыты, люди скупают буквально все",— отмечает Чертков.

Открыть аптеки собственников уже не раз призывали Минздрав и местные власти, но пока толку мало. Коммунальных аптек в городах осталось очень мало (к примеру, в Киеве сеть КП "Фармция" работает, но для масштабов города она небольшая). Частники же не воззвания властей пока особо не реагируют. Тем более, что основную кассу они уже сняли на ажиотаже в первые дни войны.

Минздрав обратился напрямую к фармацевтам, которые выехали, спасаясь от войны, в западные области. Они призвали их устраиваться в местные аптеки и работать. Также МОЗ издал приказ, по которому работать в аптеках могут работать студенты старших курсов профильных вузов. Но пока это мало помогает.

При этом намечается еще одна проблема — новая волна подорожания лекарств.

По словам Черткова, многие аптеки сейчас начинают снимать лекарства на переоценку. И ценники повысятся "значительно, не менее чем на 20%".

Интересно, что как раз сегодня Кабмин разрешил областным военным администрациям контролировать цены на продукты, лекарства и топливо. По мнению правительства, такое решение должно стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Но, по всей видимости, аптекари не сильно хотят, чтобы их ценники попади под ограничения.

"Медикаменты дорожают в закупке, фармацевтам нужно доплачивать за повышенную нагрузку и работу в условиях войны, иначе люди попросту отказываются стоять у прилавка. Работать в убыток мы не будем, проще вообще закрыться",— говорит нам владелец небольшой аптечной сети в Киевской области.