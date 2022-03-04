Мэр Киева Виталий Кличко призвал владельцев частных аптек открыть их, если это возможно.

Об этом идет речь в новом видеообращении Кличко.

"Я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки", - заявил Кличко.



Также мэр напомнил, что в столице для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты.

"Но, если нет крайней необходимости, воздержитесь от передвижения по городу. Для своей безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие!" - сказал Кличко.

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