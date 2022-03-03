Часть сотрудников киевской прокуратуры сбежали из города.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Такие факты, к сожалению есть", - рассказал собеседник издания. О других деталях он не проинформировал.

В то же время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в ближайшее время Офис генпрокурора проведет "перекличку" личного состава прокуроров, чтобы понять, кто остался на местах.

Об этом генпрокурор написала в Facebook в четверг, 3 марта.

"Пора сделать инвентаризацию хлама, сбежавшего от своих соотечественников. Где вы, г@внюки, нашли эти десятки тысяч долларов, которыми пытались подкупить пограничников? Хотя бы служебные удостоверения не показывали. Уж позоритесь сами, зачем тень на всю прокуратуру бросать", - написала Венедиктова.

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