Глава Станицы Луганской обвиняется в том, что сдал часть территории в "ЛНР". Против него возбуждено дело за госизмену.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой", - добавили в Офисе генпрокурора.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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