Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект об усилении уголовной ответственности за госизмену и диверсии.

Если законопроект будет принят, совершившим госизмену и диверсантам будет грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщает депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в Telegram.

"Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект 7116 "Ни шагу назад!". Никакой амнистии за диверсии и измену Родине. Максимальная мера наказания- пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

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