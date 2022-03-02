Оккупанты зашли в Балаклею Харьковской области. Мэр объявил, что остается в городе и не сотрудничает с врагом
Российские оккупанты уже находятся на территории Балаклеи в Харьковской области. Городские власти и лично мэр города Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками Российской Федерации.
Об этом сообщает глава Балаклеи в Facebook.
"Дорогие земляки! Русские войска вошли на территорию Балаклейской общины! Балаклейский горсовет, исполком и я лично не будем сотрудничать с войсками РФ! Остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда не убегу! Берегите себя и своих родных!" = написал Столбовой.
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