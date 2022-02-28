Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, ранее заявивший о подконтрольности города российским войскам, задержан и обвинен в государственной измене.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Мацегору вместе с силовыми руководителями города арестовали, они уже находятся на территории Украины.

Мэра Купянска обвиняют в том, что он сдал город российским войскам. 28 февраля городской голова получил подозрение о госизмене.

"Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органам государственной власти Украины", – говорится в заявлении генпрокурора.

Напомним, что губернатор Харьковской области Олег Синегубов опровергал переговоры мэра Купянска с российскими военными, однако позднее сам Геннадий Мацегора опубликовал соответствующее видеообращение.

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