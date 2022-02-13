Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала бизнесмена Александра Ярославскаого вернуться в Украину, обещая честное расследование дела о смертельном ДТП с участием его кортежа.

Об этом она сообщила на брифинге, передает "Укринформ".

"Следствие работает. Для того чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу. Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс", - сказала она.

В то же время Венедиктова добавила, что "все будет честно, профессионально и быстро".

"Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", - уточнила она.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 36-летний мужчина. На месте аварии обнаружили автомобильные номера кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В тот же день бизнесмен улетел в Лондон, во время ДТП, по его словам, он спал дома.

В полицию с повинной пришел работник структур бизнесмена и заявил, что за рулем в момент совершения аварии был именно он, ему вручили подозрение.

После этого глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП. По словам министра, взявший на себя вину мужчина в момент аварии был в другом месте.

Также сообщалось, что полиция обыскала дом и гостиницу Ярославского в рамках дела о смертельном ДТП.