В полиции установили личность человека, который погиб в дорожно-транспортной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался ранее судимый мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Установлено лицо погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным журналистов Кharkiv today, погибший был трижды судим и последний раз освободился из колонии 31 декабря 2021 года, а 9 февраля ночью вышел на прогулку.

Более детальную информацию о погибшем МВД обещает предоставить сегодня.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП - насмерть сбили мужчину. На месте аварии обнаружили автомобильные номера кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В тот же день бизнесмен улетел в Лондон, во время аварии, по его словам, он спал дома.

Также сообщалось, что в полицию пришел человек, работающий в структурах Ярославского и заявил, что за рулем в момент совершения аварии был именно он, ему вручили подозрение.

После этого глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП. По словам министра, взявший на себя вину мужчина в момент аварии был в другом месте.