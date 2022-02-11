Полиция обыскала дом и гостиницу Ярославского в рамках дела о смертельном ДТП

По делу о смертельном ДТП под Харьковом, которое было совершено автомобилем из кортежа известного бизнесмена Александра Ярославского, проведен ряд обысков. В частности, следственные действия проводились в доме и гостинице бизнесмена Kharkiv Palace.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Также сообщается, что обыски провели и по месту жительства водителя Ярославского, который взял вину на себя.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", - говорится в сообщении.

Как пояснили правоохранители, целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

Указано, что следователи открыли уголовные производства по двум статьям УК.

Напомним, что информация о смертельном ДТП появилась вчера. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

После инцидента Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.

Однако после этого харьковский бизнесмен срочно вылетел в Великобританию, и его самолет, по данным Flightradar, благополучно приземлился в Лондоне.

В то же время, водитель, работающий в структурах Александра Ярославского обратился к следователям и сообщил, что именно он был за рулем автомобиля, который ночью 9 февраля насмерть сбил человека на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщалось, глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Александра Ярославского. По словам министра, человек, который взял на себя вину и которому было вручено подозрение, на самом деле был в момент аварии совсем в другом месте.