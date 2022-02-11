Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в отношении харьковских полицейских и прокуроров, которые занимались делом о ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского, проведут расследование.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров – проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", - написала она.

По словам Венедиктовой, процессуальное руководство досудебным расследованием дела о ДТП с авто Ярославского будет осуществлять Офис генпрокурора.

Напомним, информация о смертельном ДТП появилась вчера. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

"Страна" разбиралась, как машина бизнесмена Ярославского убила человека и скрылась с места ДТП.

Кроме того, мы писали, что Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Перлина за фальсификацию ДТП с кортежем Ярославского.