Сотрудник структур харьковского бизнесмена Александра Ярославского, который взял на себя вину в смертельном ДТП с участием его кортежа, перестал выходить на связь со следствием.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на слова представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

"По лицу будет решаться вопрос об избрании ему новой меры пресечения. Пока контакта с лицом нет, оно скрывается от органов следствия. Контакта с лицом нет. Пока он не общается со следователем, не выходит на связь", - объяснил он.

Изначально, после его признания, мужчине инкриминировали нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Однако теперь его подозревают в сокрытии преступления. Прокуратура должна подготовить ходатайство об избрании меры пресечения по новому подозрению.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 36-летний мужчина. На месте аварии обнаружили автомобильные номера кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В тот же день бизнесмен улетел в Лондон, во время аварии, по его словам, он спал дома.

В полицию с повинной пришел работник структур бизнесмена и заявил, что за рулем в момент совершения аварии был именно он, ему вручили подозрение.

После этого глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП. По словам министра, взявший на себя вину мужчина в момент аварии был в другом месте.

Также сообщалось, что полиция обыскала дом и гостиницу Ярославского в рамках дела о смертельном ДТП.