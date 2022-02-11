Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту попытки фальсификации дела о смертельном ДТП с участием кортежа известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", - заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

По данным следствия, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Водитель не остановился и скрылся с места аварии.

Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего бизнесмену Александру Ярославскому. Он заявил, что был за рулем сбившего пешехода авто.

"Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что информация о смертельном ДТП появилась вчера. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

После инцидента Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.

Однако после этого харьковский бизнесмен срочно вылетел в Великобританию, и его самолет, по данным Flightradar, благополучно приземлился в Лондоне.

В то же время, водитель, работающий в структурах Александра Ярославского обратился к следователям и сообщил, что именно он был за рулем автомобиля, который ночью 9 февраля насмерть сбил человека на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщалось, глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Александра Ярославского. По словам министра, человек, который взял на себя вину и которому было вручено подозрение, на самом деле был в момент аварии совсем в другом месте.