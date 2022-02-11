Появилось видео с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского сразу после смертельного ДТП под Харьковом.

Соответствующие кадры опубликовала"Украинская правда".

На них запечатлено, как авто, как утверждает издание, из кортежа бизнесмена, вечером в среду, 9 февраля, с 22:56 до 22:58 несется по трассе.

Напомним, на трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

После инцидента Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.

Однако после этого харьковский бизнесмен срочно вылетел в Англию, и его самолет, по данным Flightradar, благополучно приземлился в Лондоне.

В то же время, водитель, работающий в структурах Александра Ярославского обратился к следователям и сообщил, что именно он был за рулем автомобиля, который ночью 9 февраля насмерть сбил человека на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщалось, глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Александра Ярославского. По словам министра, человек, который взял на себя вину и которому было вручено подозрение, на самом деле был в момент аварии совсем в другом месте.