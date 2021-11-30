Необычный эксперимент решил провести бывший первый заместитель Киевской местной прокуратуры N 6 (Печерский район Киева) Вадим Гиренко. Он запустил в закрытой прокурорской группе в Facebook, объединяющей более 10 тысяч участников, опрос на тему кто лучший генеральный прокурор за прошедшие 30 лет.

Пост с "голосовалкой" был только создан в минувшее воскресенье, а за двое неполных суток уже можно судить о тенденциях, которые царят в нынешней прокуратуре.

Первое место с большим отрывом занял генпрокурор времен Виктора Януковича Виктор Пшонка, набрав более 450 голосов, на втором месте - Александр Медведько (был генпрокурором в 2005-2010 годах) со 128 голосами, третью позицию заняла дефиниция "Мессия еще не приходил", на четвертом месте Святослав Пискун (был генпрокурором сразу несколько раз) с 65 голосами, на пятом Михаил Потебенько - с 62 проголосовавшими за него.

Генпрокуроры времен Порошенко Виктор Шокин и Юрий Луценко на шестом месте с одинаковым количеством голосов-21.

Примечательно, что наименьшим доверием у коллектива пользуются постмайданные прокуроры - Игорь Махницкий и Руслан Рябошапка набрали по 2 голоса, Виталий Ярема, чьи милицейские порядки в прокуратуре были отторгнуты как инородное тело, вообще - 1 голос. Действующая генпрокурор Ирина Венедиктова набрала тоже мизерные 12 голосов.

Почему же прокуроры после 8 лет "решительных реформ" так любят генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонку?

Об этом мы расспросили наших собеседников из прокуратуры на условиях анонимности И выяснилась интересная вещь - большинство проголосовавших за Пшонку - это не совсем те, кто занимал начальственные должности при нем. Много среди поддержавших Пшонку сотрудников, которым сейчас 30 лет и чуть более. Они помнят те блага, которые давала прокуратура до эпохи Майдана.

Наши собеседники рассказывают, что при Пшонке органы прокуратуры были на пике "своих кондиций", тогда не существовало ни ГБР, ни НАБУ, ни САП.

Всем этим была прокуратура, которая была под "крылом" президента Януковича и была самым главным правоохранительным органом.

Именно при Пшонке слово "единоначалие" обрело вполне конкретный смысл.

Виктор Пшонка же для многих был непререкаемым авторитетом, который одним словом мог возвысить сотрудника и спустить его в самые низы.

Со слов многих собеседников Пшонку-генпрокурора уважали и боялись. На коллегии к нему прокуроры области ехали как на войну, с огромными томами отчетов и информации о ходе расследований резонансных дел. Больше всего боялись прокурорские начальники, что из президиума колонного зала на Резницкой, где проходили ежегодные итоговые коллегии, раздастся властный, слегка рычащий голос носителя "маршальских звезд"(Пшонка имел высший классный чин - государственный советник юстиции Украины, который приравнивался к званию генерала армии, и любил появляться на коллегиях в прокурорском синем мундире с большими золотыми звездами), назовет его фамилию и вызовет на трибуну отчитываться.

Но при всей строгости генерального, для органов прокуратуры период с 2010 по 2013 год был периодом ренессанса - делались капитальные ремонты помещений, Генпрокуратура получила новый современный корпус с обширным кабинетом и для генерального с пуленепробиваемыми окнами, которым потом с удовольствием пользовались все постмайданные генпрокуроры.

При Пшонке постоянно выплачивались премии ко всем государственным и даже религиозным праздникам, склады прокуратур были завалены обмундированием, с которым ранее было туго, а руководящий состав носил форменные рубашки с гербами прокуратуры в виде щита, вышитых золотой нитью.

Предметом особой гордости для Виктора Пшонки была Академия прокуратуры, в последующем уничтоженная его преемниками и превращенная в Тренинговый центр. В его планах было создать на базе Академии прокуратуры - Академию правосудия по турецкому образцу, объединить с прокурорским вузом Школу судей. Под этот проект даже было подготовлено технико-экономическое обоснование, у пенитенциарной службы стараниями Пшонки был заполучен большой земельный участок на улице Мельникова, разработали проект небоскреба с бассейнами и вертолетной площадкой, и даже начали рыть котлован под будущую "свечку" нового прокурорского вуза.

Но грянул Майдан и все планы пошли прахом.

Прокурорам импонировало, что генпрокурор Пшонка, будучи накоротке с тогдашним президентом Виктором Януковичем мог выбить солидный неприкосновенный бюджет для своего ведомства.

Всеми этими моментами и объясняется его нынешняя популярность в органах прокуратуры.

Что касается более старших сотрудников, которые также занимали солидные должности во времена президентства Виктора Ющенко - они предпочитают период "застоя" генпрокурорства Александра Медведько. С небольшим перерывом на "путч с попыткой назначения Виктора Шемчука и возвратом в кресло Святослава Пискуна, он руководил прокуратурой полную каденцию - 5 лет.

Также пенсионеры прокуратуры с ностальгией вспоминают генпрокурорство Михаила Потебенько, который со слов прокуроров "заложил фундамент украинской прокуратуры".

В целом это голосование продемонстрировало что в прокурорской среде устали от метаний, реформ и аттестаций и ностальгируют по стабильности, обширным полномочиям и обеспечении прокуратуры всем необходимым для работы при генпрокурорстве Виктора Пшонки.

Напомним, в марте прошлого года Рада утвердила Ирину Венедиктову генпрокурором Украины.

Также сообщалось, что экс-генпрокурор Рябошапка получил от США награду за борьбу с коррупцией.