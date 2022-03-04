По состоянию на 4 марта, пятницу, в киевском метро работает одна колея. Вторая колея занята на каждой станции поездом, который не двигается.

На некоторых станциях такие вагоны открыты и там можно посидеть на теплых сиденьях, на некоторых - закрыты.

По колее движется всего один состав на всю линию.

То есть, если человек находится на "Олимпийской" и не успел на поезд на "Теремки", то придется дождаться, пока поезд вернется с "Теремков", доедет до Героев Днепра, а затем снова вернется на "Олимпийскую".

Другими словами, такое ожидание может растянуться на полтора часа.

На станциях живут люди, они лежат на карематах, на некоторых станциях есть складские паллеты. Людей на конечных станциях почти нет, ближе к центральным их больше.

Прямо на перронах стоят 20-литровые баклажки с водой, а на некоторых станциях установили питьевые фонтанчики

На входе полиция проводит поверхностный осмотр, интересуется целью поездки и расспрашивает про маршрут.

Пересадочные узлы и ряд центральных станций не работают.

Поэтому, если вам нужно доехать, условно, с "синей" станции Оболонь на "Зеленую" ст.м.Печерская, следует быть готовым к тому, что вы доедете до Олимпийской, а оттуда на Печерскую придётся идти пешком.

Центр Киева сейчас пустой, не работают магазины и кафе, киоски закрыты. По городу ездят скорые, военные машины с красным крестом на борту. Постоянно гудят сирены. Прохожих почти нет, светофоры мигают желтым, водители пропускают пешеходов.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

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В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".