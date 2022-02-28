В понедельник, 28 февраля, в город Харьковской области Балаклея оказался полностью отрезан. Дорога из города либо разбомблена, либо перекрыта российскими военными. Связи с Харьковом нет.

Эту информацию сообщил мэр города Иван Столбовой и глава Изюмской районной администрации Степан Масельский, сообщает "Украина 24".

В городе после двух суток бомбежек разрушены дома и воинская часть. Аптеки не работают, магазины сегодня, возможно, не откроются. Больницу районную тоже разбомбили, но все медики продолжают работать. Город с ночи без отопления.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Обстановка в предыдущий день и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.