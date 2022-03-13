Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если "устранить" Путина, войну можно остановить. Но, по словам дипломата, это не восстановит европейскую систему безопасности.

Об этом Кулеба заявил в дискуссии в рамках проходящего в США мероприятия Renew Democracy Initiative. Видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

"Я считаю, что эта война - решение президента Путина", - подчеркнул он.

Министр заявил, что прекращение деятельности Путина как руководителя России приведет к прекращению войны.

"Я считаю, что устранение Путина будет достаточно, чтобы остановить войну, однако восстановление мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве потребует не только устранения Путина, но также депутинизации России", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, Россию ждет радикальное изменение после ее поражения в войне против Украины.

Ранее министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры в Анталье. На них также обсуждалась возможность встречи Зеленского и Путина.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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