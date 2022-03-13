Кулеба высказался за устранение Путина. Видео
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если "устранить" Путина, войну можно остановить. Но, по словам дипломата, это не восстановит европейскую систему безопасности.
Об этом Кулеба заявил в дискуссии в рамках проходящего в США мероприятия Renew Democracy Initiative. Видео публикует Telegram-канал "Политика страны".
"Я считаю, что эта война - решение президента Путина", - подчеркнул он.
Министр заявил, что прекращение деятельности Путина как руководителя России приведет к прекращению войны.
"Я считаю, что устранение Путина будет достаточно, чтобы остановить войну, однако восстановление мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве потребует не только устранения Путина, но также депутинизации России", - заявил он.
Кулеба подчеркнул, Россию ждет радикальное изменение после ее поражения в войне против Украины.
Ранее министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры в Анталье. На них также обсуждалась возможность встречи Зеленского и Путина.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.
Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: