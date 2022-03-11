Украинская разведка заявляет, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Там хотят создать техногенную катастрофу, а ответственность за это переложить на Украину.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности", - сообщает разведка.

Также, по информации ГУР, россияне отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам.

"Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта", - сообщает разведка.

Кроме того, в ГУР Минобороны напомнили, что в течение последних дней российские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту, где находится экспериментальный ядерный реактор.

"Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС", - предупреждает разведка.

В ГУР Минобороны заявляют, что Путин хочет прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поводу Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что Россия может готовить в Украине "ужасную операцию под ложным флагом" с химическим оружием.

Также мы писали о том, что Ляшко призвал партнеров подтвердить, что в Украине не разрабатывают биологическое оружие.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".