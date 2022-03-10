В Украине — очередное ЧП на Чернобыльской атомной электростанции. "Укрэнерго" заявила, что в результате действий российских войск ЧАЭС полностью обесточена. И, так как боевые действия продолжаются, ремонтные работы и восстановление энергоснабжения невозможно. Обесточен также город Славутич.

Буквально сразу же министр энергетики Герман Галущенко обратился к Еврокомиссии, сообщив о потенциальной угрозе по Чернобыльской АЭС. Отключение энергоснабжения, по его словам, может привести к сбоям а работе оборудования и спровоцировать необратимые последствия.

По сути речь идет о рисках масштабной аварии с выбросом радиации, считает эксперт энергорынка Олег Попенко.

"В бассейне хранилища ядерных отходов -1 находится более 20 тысяч тепловыделяющих сборок (ТВС) от реактора большой мощности канального (РБМК). Для снятия остаточного тепловыделения необходимо охлаждение ТВС, что обеспечивалось прокачкой насосами. Если насосы не работают, не будет сниматься тепловыделение, вода в бассейне может закипеть, что повлечет образование радиоактивного пара, с последующим плавлением ТВС, а это чревато аварией.

Если не будут работать вентиляционные системы, увеличится доза облучения персонала, а выбросы радиоактивных газов и паров распространится на территорию не только Украины, но и Беларуси и РФ. При отсутствии вентиляции на НБК (новом безопасном конфайменте или изоляционной оболочке над разрушенным энергоблоком №4 — Ред.) произойдет увеличение уровня радиации в дозах, опасных для персонала",— говорит Попенко.

Отметим, что для украинцев ЧП на Чернобыльской АЭС стало основанием для очередной волны панических настроений. В то же время руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что оснований для паники пока нет.

"Риски, безусловно, есть. Но они есть по всем АЭС, пока в стране идет война. Что касается ЧАЭС, то для реализации апокалипсического сценария необходимо совпадение нескольких факторов. Скажем, чтобы на фоне отключения энергоснабжения по станции лупила батарея орудий",— говорит Рябцев.

То есть, по его мнению, страхи преувеличены.

МАГАТЭ также заявляет, что никаких критических процессов на ЧАЭС пока не происходит.

Разбирались, что произошло на Чернобыльской АЭС и есть ли риски аварии и выброса радиации.

Что произошло на Чернобыльской АЭС

Как сообщили в "Укрэнерго", ссылаясь на данные Госинспекции по ядерному регулированию, в 11:22 произошло аварийное отключение ПЛ 750 кВт Чернобыльская АЭС-Киевская.

В результате все объекты ЧАЭС были обесточены.

Включились аварийные дизель-генераторы для обеспечения питания важных для обеспечения безопасности систем. При условии безотказной работы запаса дизельного топлива хватит на 48 часов.

Но обесточивание делает невозможным контроль параметров ядерной и радиационной безопасности на объектах АЭС. А боевые действия в регионе ставят под вопрос ремонтные работы по восстановлению электроснабжения,— отметили в "Укрэнерго".

Министр энергетики Герман Галущенко уже провел телефонную беседу по этому поводу с еврокомисаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. Он заявил, что возможны "необратимые последствия" и попросил поддержки Еврокомиссии в решении вопроса об отведении российских войск. Также Галущенко сказал, что Россия перешла к уничтожению критической инфраструктуры и ядерного терроризма в Украине. А дальнейшие шаги агрессора будут зависеть от реакции мира. "Призываем наших международных партнеров срочно помочь с защитой атомных станций Украины". В первую очередь речь идет о закрытии неба. Надеюсь, что факты ядерного терроризма , которыми являются обстрелы с танков ядерных реакторов, подтолкнут наших партнеров к этому решению",— отметил Галущенко.

Вечером российский "Интерфакс" выдал новость о том, что "с Беларусью проработан вопрос восстановления энергоснабжения Чернобыльской АЭС". Об этом агентству сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Очень важно отметить, что уже на данный момент с белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы", - сказал он.

Министерство обороны России вину за обесточивание ЧАЭС перекладывает на "украинских националистов", которые, якобы, "нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС".

"Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания", - сказал замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ", - заявил Панков.

Есть ли риски второго Чернобыля и повышения радиации?

Чем грозит полное обесточивание ЧАЭС и объектов в Зоне отчуждения?

"Вследствие боевых действий повреждена линия 750 кВ Киевская-ЧАЭС. ЧАЭС и все ядерные объекты в Зоне отчуждения – ХОЯТ-1, СХОЯТ-2 и Новый безопасный конфайнмент без электроснабжения.

ХОЯТ-1 – хранилище мокрого типа для хранения отработанных тепловыделяющих сборок реакторов РБМК ЧАЭС. СХОЯТ-2 – сухое хранилище для ОЯТ ЧАЭС.

Включены аварийные дизель-генераторы для электроснабжения систем, важных для безопасности. Запас дизельного топлива на 48 часов.

В бассейне ХОЯТ-1 хранится более 20 тыс ТВС от РБМК. Для снятия остаточного тепловыделения необходимо охлаждение ТВС, что обеспечивалось прокачкой насосами. Если насосы не работают, не будет сниматься тепловыделение, вода в бассейне может закипеть, что повлечет образование радиоактивного пара, с последующим расплавлением ТВС, а это угроза тяжелой аварии. При отсутствии работы вентиляционных систем, увеличится доза облучения персонала, а выбросы радиоактивных газов и паров распространится на территорию не только Украины, но и Беларуси и РФ.

При отсутствии вентиляции на НБК произойдет увеличение уровня радиации в дозах, опасных для персонала.На СХОЯТ-2 отсутствие электроэнергии не отразится, поскольку бетонные контейнеры установлены в бетонных модулях и охлаждение происходит за счет естественной вентиляции",— пояснил нам Олег Попенко.

Геннадий Рябцев говорит, что на данный момент ситуация неопасна.

"Есть резервные системы питания, которые несколько суток смогут обеспечивать работу системы контроля безопасности. Для того, чтобы произошла авария, необходима совокупность разных факторов. К примеру, чтобы при отключении электроснабжения по объектам ЧАЭС прямой наводкой стреляла батарея 155 мм орудий. Даже если энергоснабжение не удастся быстро восстановить, это не приведет к катастрофическим последствиям на протяжении достаточно длительного периода. Так как, чтобы вода в хранилище ядерных отходов стала паром нужно, минимум, несколько недель, тем более, что сейчас зима (в "Энергоатоме" заявили, что этот процесс займет 7 дней— Ред.).

Кроме того, отработанные ТВЭЛы и топливные элементы изначально были произведены с таким расчетом, чтобы исключить радиоактивное загрязнение. Эту тему со старта начали активно комментировать непрофессионалы, раздувая излишнюю панику. Да, риски есть, и не только по ЧАЭС, но и по другим атомным станциям, и они сохраняются, пока в стране идет война. Но рассказывать, что у пас тут все уже завтра взлетит в воздух, как минимум, безответственно",— говорит Рябцев.

"Наши сказали, что все, капец. МАГАТЭ заявило, что ничего страшного. Думаю, ничего критичного не должно произойти. Все будет зависеть от того, не решит ли кто-то шарахнуть по ЧАЭС. Хотя в теории катастрофа никому не нужна. Вероятнее всего, россияне замкнут Чернобыль на белорусскую энергосистему, что технически возможно", — добавил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Напомним, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля.