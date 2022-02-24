Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщила Алена Шевцова, советница командующего сухопутными войсками на своей странице в Facebook.

"Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", - написала Шевцова.

Впрочем, позже она отредактировала свой пост, написав что "информация уточняется".

Под постом Шевцовой очевидцы написали о том, что "станцию захватили еще в 3 часа дня" и приложил фото подтверждение.

"Вы только проснулись? Я боюсь представить, что там в других регионах. Три калеки захватили стратегически-важный объект! Два танка и один БТР", - написал пользователь с ником Владислав Калинин.

Позже он удалил свой комментарий.

Советник главы ОП также подтверждает, что ЧАЭС перешел под командование российских военных.

"После жесткого боя наш контроль Чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС и хранилища ядерных отходов неизвестен. После абсолютно бессмысленной атаки россиян невозможно говорить о том, что ЧАЭС сейчас в безопасности. Зная привычки россиян, они, наверное, уже готовят провокационные вещи на местах", - добавил он.

В сети появилось видео с российскими военными под Чернобыльской АЭС.

Как писала "Страна", ранее Зеленский сообщал только о попытке захвата Чернобыльской АЭС.

О том, что российские войска зашли в Чернобыльскую зону и шли бои около ЧАЭС также сообщал советник главы МВД Антон Геращенко.