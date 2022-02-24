Российские войска пытались захватить Чернобыльскую АЭС. Эти действия Зеленский назвал оглашением войны всей Европе.

Об этом он написал у себя в Telegram.

"Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась", - написал Зелеснкий.

Ранее о боях близ Чернобыльской АЭС сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, вражеские войска вошли в Зону Чернобыльской АЭС с территории Беларуси. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.

Также напомним, что Чернобыльскую зону закрыли для туристов в связи с угрозой вторжения России еще 19 февраля.

Тем временем пограничники сообщили о попытке прорыва границы в Киевской области. В объявили воздушную угрозу. Жителей просят спуститься в бомбоубежища. Также с 22:00 до 6:00 вводится комендантский час.