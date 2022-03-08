Сегодня, 8 марта, Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что для безопасного управления Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС), куда 24 февраля вошли российские войска, становится актуальным провести ротацию около 210 технических сотрудников и охранников.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Сотрудники и охранники находятся на рабочих местах с тех пор, как войска противника взяли под контроль ЧАЭС. В украинском регуляторе добавили, что персонал имел ограниченный доступ к продовольствию и воде, а также медикаментам.

К МАГАТЭ поступила просьба возглавить международную поддержку, необходимую для подготовки плана замены нынешнего персонала и обеспечения объекта эффективной системой ротации.

"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, с которой сталкиваются сотрудники Чернобыльской АЭС, и потенциальными рисками, которые это влечет за собой для ядерной безопасности", - сказал генеральный директор Гросси.

Обращение с ядерным материалом на Чернобыльской АЭС пока приостановлено, добавил регулятор.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

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