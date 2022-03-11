Ляшко призвал партнеров подтвердить, что в Украине не разрабатывают биологическое оружие
Глава Минздрава Виктор Ляшко сделал заявление по биолабораториям США в Украине. Он призвал партнеров выступить с заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в нашей стране.
Об этом Ляшко написал в Facebook.
"ВОЗ, Европейский региональный и украинский офисы World Health Organization на протяжении многих лет помогают системе общественного здоровья в Украине. Проводили оценки работы, обучение персонала, в начале пандемии Covid-19 помогали поставлять оборудование, позволившее выявить первые случаи коронавируса в Украине, а теперь захватчики, опираясь на факты наличия этого оборудования, уже готовы обвинять Украину в создании этого вируса!", - написал он.
Ляшко призвал партнеров, "досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине", выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине.
Напомним, в Белом доме считают, что РФ может планировать химическую или биологическую атаку в Украине.
Вместе с тем, Зеленский заявил, что в Украине не разрабатывают химическое или бактериологическое оружие.
Также мы писали, что ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны во избежание утечек.
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