Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сказал, что Украина не разрабатывает химического или бактериологического оружия.

"Российские пропагандисты сегодня заметно оживились и очень старались, наверное, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине...Прикрыть новыми обвинениями, новыми старыми фейками. Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие...Меня это очень беспокоит, поскольку мы уже убеждались - хочешь узнать о планах РФ, посмотри в чем РФ обвиняет других.

Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывал и весь мир это знает", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что в США заявили, что не владеют биологическими лабораториями в Украине. В то же время в Белом доме считают, что РФ может планировать химическую или биологическую атаку в Украине.

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Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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