После встречи с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Украина принципиально не против встречи на высшем уровне.

Об этом со ссылкой на Чавушоглу сообщает Medyatava.

"Чуда от (сегодняшней - Ред.) встречи ждать не стоит, но эта встреча на политическом уровне – важный старт. Обсуждался возможный саммит лидеров. Было заявлено, что Зеленский готов к такой встрече, а Путин в принципе не против такой встречи. Путин высказал эту мысль и на встрече с нашим президентом", - сказал турецкий министр.

Также он рассказал о пожеланиях России и Украины по поводу места проведения такой встречи.

"Украина хочет, чтобы эти переговоры проходили в Турции, а Россия – в Беларуси. Мы с радостью принимаем гостей, но главное не место, а скорейшее начало переговоров. Мы будем продолжать поддерживать этот процесс. Как Турция, мы продолжим наши усилия, отдающие приоритет дипломатии. Я хотел бы поблагодарить стороны, принявшие наше приглашение, за оказанное нам доверие", - сказал Чавушоглу.

Напомним, Кулеба и Лавров провели переговоры в Анталье, но так и не договорились о прекращении огня в Украине.

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