Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в случае победы России над Украиной, далее целью Владимира Путина будут страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Польша.

Об этом со ссылкой на данные разведки он сообщил в эфире телеканала "Рада".

"Следующей страной, которую захочет захватить Путин, если победит в войне с Украиной, станет Литва. Далее — другие страны Балтии и Польша", - сказал Данилов.

"Все указанные страны являются членами НАТО и, в случае начала войны, все члены альянса должны вступить в войну", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее приводили слова американского президента Байдена, который уверен, что Путин не ограничится Украиной и хочет восстановить СССР.

Также сообщали, что, по словам Данилова, Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня "Страна" следит в обновляемом материале.

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