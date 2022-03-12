Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что боевые действия в Украине утихнут через месяц. Также он сказал, что переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел.

Об этом пишет ТСН.

"Когда у них будут потери во время второй волны, они перейдут на международных площадках к реальным переговорам. Поэтому 7-10 апреля с определенными смещениями они будут просить не добивать войска. Примем ли мы эти условия, посмотрим", - сказал Арестович.

Напомним, ранее мы приводили слова Грозева о том, что через 7-10 дней Россия попытается заморозить войну в Украине.

Также писали, что советник главы МВД заявил, что Украине нужно продержаться еще до 10 дней, потом Путина заставят сесть за стол переговоров.

Вместе с тем, разведка США считает, что Путин может пойти на эскалацию и удвоить свои усилия, чтобы добиться разоружения Украины.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно