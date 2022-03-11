Украинское правительство ведёт переговоры с правительствами европейских стран, чтоб арестованные $415 млрд резервов РФ пошли бы на возмещение ущерба Украине от вторжения России.

Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации – 415 млрд долл. По сути этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

Он добавил, что также Россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции РФ. По словам Кудина, репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Напомним, еще 4 марта о репарациях от РФ заявляли официальные представители США.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".