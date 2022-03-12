Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время озвучил военные потери Украины. На встрече с иностранными журналистами глава государства заявил: "У нас погибло около 1300 военных".

Более, чем две недели войны ни Генштаб, ни президент не говорил о потерях с украинской стороны. Только по итогам самого первого дня противостояния глава государства сказал, что погибло 137 украинских военных.

Напомним, что с начала войны в ходе боев за Мариуполь только в этом городе от обстрелов погибли 1582 мирных жителя. Кроме того, по данным Офиса генпрокурора за 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей и почти 100 ранены.

Ранее Генштаб оценил потери российских солдат в 12000 убитых (в 9,2 раза больше, чем украинских - Ред.). В России в первую неделю войны говорили, что потерь в ВС РФ нет, а 2 марта объявили, что убито 498 солдат. В то же время украинский Генштаб заявлял о почти 6000 убитых российских военных по состоянию на 2 марта.