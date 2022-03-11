Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наше государство и Польша сформировали очень сильный союз, поэтому он готов в будущем разделить с польским союзником победу в войне с Россией.

"Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, то мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Польша не согласовывала с Соединенными Штатами решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 советского производства для возможных последующих поставок Украине.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что данные действия Польши порождают сложности в процессе отправки истребителей в Украину.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".