Появилась реакция китайский стороны на встречу представителя КНР Ян Цзечи с помощником Байдена Джейком Салливаном, которая состоялась в Риме. Ян Цзечи отметил, что положение дел в Украине сейчас достигло такого состояния, которого Китай не хотел бы видеть.

Об этом сообщает "Синьхуа".

По словам представителя Китая, КНР неизменно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и соблюдение целей и принципов Устава ООН.

"Китайская сторона всеми силами содействует переговорам для достижения мира. Международное сообщество должно объединить усилия для содействия скорейшему достижению результатов на мирных переговорах между Россией и Украиной и деэскалации", - сказал Ян Цзечи.

По его словам, все стороны должны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис. Китай оказал Украине чрезвычайную гуманитарную помощь и будет продолжать свои усилия в этом направлении.

Ян Цзечи указал на необходимость "выяснить историческую причину возникновения украинской проблемы и отреагировать на рациональные озабоченности всех сторон" (речь идёт видимо об озабоченности России по расширению НАТО - Ред.). По его словам, следует ориентироваться на долгосрочную перспективу, активно выступать за концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, призывать все соответствующие стороны участвовать в равноправном диалоге и двигаться к созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности для поддержания мира в регионе и на всей планете в соответствии с принципом неделимой безопасности.

Китай решительно выступает против распространения ложной информации о нем, а также искажения и дискредитации его позиций, подчеркнул Ян Цзечи.

Напомним, в Китае обвинили отдельные силы в искажении позиции страны по кризису в Украине.

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