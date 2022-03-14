В Минобороны Украины опровергают информацию о том, что ВСУ нанесли удар ракетой по центру Донецка. По данным "ДНР" в результате обстрела погибли 20 человек и еще 28 получили ранения. Как сообщил офицер Центра оперативного информирования Леонид Матюхин, ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, является "однозначно российской".

"Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас … Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-то другой боеприпас. Каждый из вас элементарно может посмотреть, что российская пропаганда на протяжении 8-ми лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные Силы обстреливают Донецк и другие города. Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за 8 лет и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают на протяжении уже более 2-х недель", - сказал Матюхин на брифинге в украинском медиа-центре.

В свою очередь Минобороны РФ заявляет, что удар был нанесен ракетой "Точка-У" и она была выпущена около 11:30 из подконтрольного Украине Покровска. Также РФ обвиняет Украину в том, что ракета была снаряжена кассетным боеприпасом, который обычно ведет к максимальному количеству жертв. По факту гибели людей Следком РФ Соткрыл уголовное дело.

Напомним, что на днях в ООН заявили об имеющихся доказательствах использования российскими военными кассетных боеприпасов при бомбардировке Угледара 24 февраля.

Также мы сообщали, что утром в понедельник, 14 марта, на Оболони в Киеве снаряд попал в многоэтажку.

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